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Dehşete düşüren anlar… Hasmıyla karşılaşınca tüfeğini çıkardı!

Manisa'da aralarında husumet bulunan iki kişi yolda karşılaştı. Serdal A. yanındaki pompalı tüfekle Ahmet D.’nin aracına ateş açtı. Ahmet D. araçtan inip kaçmaya başlayınca, peşinden ateş etmeye devam etti.

Sozcu.com.tr
14:22 -
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Olay, Manisa’nın Salihli ilçesinde meydana geldi. Aralarında husumet olduğu iddia edilen Serdal A. (33) ve Ahmet D. (19), araçlarıyla seyir halindeyken cadde üzerinde karşılaştı.

Serdal A. yanındaki pompalı tüfekle Ahmet D.'nin aracına ateş açınca, Ahmet D. aracından inerek kaçmaya başladı. Serdal A. buna rağmen bir el daha ateş açarak, Ahmet D.'yi kalçasından yaraladı.

(FOTO: İHA)

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Şüpheli Serdal A., aracına binip olay yerinden kaçarken, Ahmet D. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlatırken, yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. (İHA)

Son güncelleme: 14:34 07.05.2020
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