Dehşete düşüren kavga kameralara yansıdı

Olay, dün öğlen saatlerinde Çağlayan, Kâğıthane Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, geçmişte aralarında husumet bulunan iki aileden 5 kişi dün cadde üzerinde karşılaştı. Taraflar arasında yan bakma ve küfürleşme sebebiyle yeninden tartışma çıktı.

GÖRÜNTÜLERE YANSIDI

Kavgaya dönüşen olayda, ekmek bıçağı, sopa ve trafik konisi dahi kullanıldı. Güvenlik kameralarına yansıyan kavga anları dehşete düşürürken, Bayram Y. ve Yavuz Y. olayda ağır şekilde yaralandı. İki kişinin bıçakla yaralandığı anlar da kameralara yansırken, olay sonrası şüpheliler ortadan kayboldu.

ŞÜPHELİLER BELİRLENDİ

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, durum polis ekiplerine bildirildi. Yapılan araştırmalarda kavganın karşı tarafının aynı aileden olan Hasan G. Tahir G. ve Kenan K. olduğu anlaşıldı.

4 SAAT KURALI

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için “4 saat kuralını” devreye soktu. Olaydan ilk 4 saat içinde yakalanamayan şüphelinin firari olma riskine dayanan kural çerçevesinde, çok sayıda ekip şüphelilerin peşine düştü. Hafif şekilde yaralı olan 3 şüpheli de kıskıvrak yakalandı.

Gözaltına alına şüpheliler, tedavilerinin ardından emniyete götürüldü. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.