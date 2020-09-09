Dehşeti yaşatıp, serbest bırakılmıştı! Yeniden gözaltına alındı

Saldırı önceki gün saat 13.00 sıralarında Milas’ta yaşandı. Kürşat Z., gittiği büfenin işletmecisi Elif Gültekin’e sözlü tacizde bulundu. Ardından kendisini dükkanından çıkarmak isteyen Elif Gültekin’e saldırdı ve kadını darbetti.

Saldırı anı, iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

Büfeye gelen başka bir müşterinin ihbarı üzerine polis, Kürşat Z.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Saldırgan Kürşat Z., Emniyet’teki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

“2 GÜN SONRA BİR BAŞKASINI ÖLDÜRECEK”

Yaşadıklarını anlatan Elif Gültekin, “Büfede otururken yarı çıplak bir adam geldi. 2 bira 1 de sigara istedi. Verdim, sonra sözlü tacize başladı. Adamı dışarı çıkarmak için uğraş verdim. Elime aldığım değnekle korkutmak istedim. Orada bacağına bir kez vurdum, korkutmak için. Geldi beni darbetti” dedi.

Saldırganın serbest bırakılmasına tepki gösteren Gültekin, “Adamı 2 saat sonra serbest bırakacaklar. Ben burada öldükten sonra mı sahip çıkacaklar. Beni bugün bu hale getiren insan, 2 gün sonra gidecek bir başkasını öldürecek. Ben bu dükkanı, geçim kaynağımı, bu adilerin yüzünden kapatıyorum. Can güvenliğim olmadığı için dükkanı kapatıyorum” ifadelerini kullandı.

ADANA’YA GİDERKEN GÖZALTINA ALINDI

Kürşat Z.’nin çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılmasına savcılık itiraz etti.

Hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılan Kürşat Z.’nin otobüsle Adana’ya gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

Adana emniyeti ile yapılan çalışma sonucunda saldırgan Konya-Adana seferini yapan otobüste yakalanarak gözaltına alındı. (DHA)

