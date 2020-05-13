Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Dekandan iğrenç sözler: Kızların resimlerini de görüyoruz, çaktırma

Gazi Üniversitesi'nde skandal... Fen Fakültesi Dekanı Orhan Acar, video konferans görüşmesinde yayını açık unutup öğrencileri hakkında iğrenç sözler söyledi. "Kızların resimlerini de görüyoruz böylece ha, çaktırma" diyen 58 yaşındaki dekan, yayında olduğunu öğrenince neye uğradığını şaşırdı.

Sozcu.com.tr
07:20 -
Haberler Gündem

Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Orhan Acar, makamında bir video konferans görüşmesine katıldı.

58 yaşındaki Orhan Acar, video konferansta ve kameranın açık olduğunu unutup, öğrencilerin isimlerini okuduğu sırada “Kızların resimlerini de görüyoruz böylece, çaktırma” dedi.

Odadaki başka bir kişi tarafından “Sizi takip ediyor olmasınlar” diye uyarılan Acar, kontrol edip “Sesim de gidiyor” dedi. Odadaki kişinin “Öğrenciler bu dediklerini duyarlar” demesi üzerine ise sessizliğe bürünen Acar, daha sonra kameraya bakarak güldü.

Orhan Acar’ın bu sözleri sosyal medyada büyük tepki topladı.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more