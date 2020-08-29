Demirel barış ve güveni öğretti

Türk siyaseti 17 Haziran 2015'te önemli bir ismi ebediyete uğurladı: Süleyman Demirel… 1924'te Isparta İslamköy'de doğmuş, 7 farklı hükümette 10 yıl 5 ay başbakanlık, 7 yıl da 9. Cumhurbaşkanlığı görevini yaptı. Demirel, 41 yaşında en genç başbakan, 40 yaşında en genç parti genel başkanı oldu.

Marmara Grubu Vakfı'nın başkanlığını yapan Akkan Suver, yabancı liderlere ve yakın dostlarına “Demirel” hakkında ne düşündüklerini sordu. Bu görüş ve anıları kitap haline getirdi. Kitapta Bulgaristan Cumhurbaşkanı Petar Stoyanov, “Ondan barış ve güven anlayışını edindim” derken, Gagauzların Moldova ile bir arada yaşamalarına yaptığı rehberlik ve katkıyı ise Moldova'nın önceki Cumhurbaşkanları Mircea Snegur ve Petru Lucincshi dile getirdi.

‘EN ÜST MAKAMA SEÇİLEN KÖYLÜ ÇOCUĞU'

“Süleyman Demirel'li Yıllar” isimli kitapta, Süleyman Demirel'in en yakın çalışma arkadaşı TBMM eski Başkanı Hüsamettin Cindoruk, “Demirel kendi deyişi ile ‘Bir köylü çocuğu Cumhuriyetin en üst makamına seçilebilmiştir' derdi. Dindardı, cuma namazına giden ilk başbakandı. Cumhuriyetin yarattığı uygarlığın da ilkelerin de Atatürk'ün de bağımlısı idi ” cümlelerini yazdı.

BARTHOLOMEOS: KIVRAK ZEKAYDI

İstanbul Ortodoks Patriği ve İstanbul Başpiskoposu Bartholomeos ise yakından tanıma fırsatı bulduğu Demirel için kitapta, ‘'Bizleri etkileyen özellikleri vardı. Kıvrak bir zekaya, bilgi birikimine sahipti” satırlarını kaleme aldı.