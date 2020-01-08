Demirtaş davasında ikinci gün: ‘Tek adama karşı çıkan herkes hedefte!’

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, yargılandığı, 33 dosyanın birleşmesiyle oluşturulan ana davasında ikinci gününde Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor.

İlk günkü savunmasını sonlandıran Demirtaş, “Ben ve arkadaşlarım bu ülkeyi yöneteceğiz. İddialıyız, kararlıyız. Büyük bir demokrasi gücü ve oyla geleceğiz ve bu ülkeyi biz yöneteceğiz. Bana bir tane değil, bin tane müebbet verseniz, durduramayacaksınız” dedi.

‘DOSYALARA ERİŞEMİYORUM, DAVAYA HAZIRLANAMIYORUM’

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve ona bağlı savcıların dava dosyalarına rahatça ulaşabildiğini belirten Demirtaş, kendisine ve avukatlarına dava başladığı andan itibaren fiili bir kısıtlama uygulandığını söyledi.

Demirtaş, mahkemede yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Bugün okuduğunuz evrakların hiçbiri ulaşmadı. Dün, önceki gün ziyaretime gelmişti avukatlar, ‘duruşmanın safahatı budur, gelen giden budur' dedi. Dolayısıyla biz de savunmalarımızı, evraklarımızı ona göre hazırlıyoruz. Şimdi okuduğunuz, örneğin bilirkişi raporları, eğer UYAP'a işlenmiş olsaydı beni ziyarete gelen avukatlar onun birer çıktısını bana getireceklerdi, ben de onu okuyacaktım, hazırlığımı yapacaktım.”

Demirtaş bu durumun adil yargılanma hakkının ve savunmanın kısıtlanmasına sebep olduğunu söyledi.

‘TEK ADAM REJİMİNE KARŞI ÇIKAN HERKES HEDEFTE’

“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” ile parlamentonun anayasaya aykırı şekilde fesh edildiğini ifade eden Demirtaş, “Fiili olarak, de-facto tek adam rejimine geçiliyor. Bunun önündeki engeller ne? Muhalefet. Her yönüyle muhalefet, sadece HDP değil. Yani tek adam rejiminin kurulmasına, inşa edilmesine, kurumsallaşmasına, kalıcı hale gelmesine karşı çıkan herkes hedefe konulmuş durumda” ifadelerini kullandı.