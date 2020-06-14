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Demirtaş’a yönelik çirkin ifadelere soruşturma

HDP'nin eski başkanlarından tutuklu Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a yönelik çirkin paylaşımlarda bulunan Vedat Muti adlı twitter kullanıcısı hakkında gözaltı kararı...

Sozcu.com.tr
12:38 -
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Demirtaş’a yönelik çirkin ifadelere soruşturma

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, tutuklu HDP’li siyasetçi Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’a yönelik çirkin paylaşıma ilişkin açıklama yaptı. Bakan Gül, “Başak Demirtaş'a yönelik çirkin paylaşımı kınıyor, bu ahlaksız ve tahkir edici eylemi en ağır şekilde lanetliyorum” dedi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı da paylaşımı yapan twitter kullanıcısı hakkında gözaltı kararı verilmiş olduğunu belirterek, şu açıklamayı yaptı: Söz konusu paylaşımlarda bulunan ve kimliği tespit edilen şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, soruşturma aşamaları hassasiyetle takip edilmektedir.

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Son güncelleme: 12:41 14.06.2020
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