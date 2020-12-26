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Demirtaş’ın tahliye talebine mahkemeden ret

AİHM'in tahliye kararı sonrası avukatları tarafından eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi. Karara tepki gösteren Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman, "Tahliye ret kararı veren hakim 'kararın hangi dosya ve suça ilişkin olduğunu' bilmediğini söylüyor. Suç işliyorsunuz" dedi.

Güncellenme: 17:57, 26/12/2020
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Demirtaş’ın tahliye talebine mahkemeden ret

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın avukatları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) ‘Derhal tahliye edilmeli’ kararı sonrası tahliyesi için başvuruda bulundu.

“HUKUKİ DURUMUNDA DEĞİŞİKLİK YOK”

Başvuruyu değerlendiren Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği, Demirtaş’ın hukuki durumunda bir değişiklik bulunmadığına kanaat getirerek tahliye talebini reddetti.

“AİHM KARARRINI DÜNYA DUYDU”

Mahkemenin kararına Demirtaş’ın avukatı Mahsuni Karaman’dan sert tepki geldi. Karaman Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Demirtaş'ın ‘makul bir şüphe bile yok, derhal serbest bırakılmalı’ diyen Aihm kararını tüm dünya duydu. Ama tahliye ret kararı veren hakim ‘kararın hangi dosya ve suça ilişkin olduğunu’ bilmediğini söylüyor. Suç işliyorsunuz, bunlar ilerde kendi iddianamelerinizde yer alacak” ifadelerine yer verdi.

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Yayınlanma Tarihi:17:55,