Demirtaş’ın yeni parti iddialarına cevabını açıkladılar: Beni öfkelendirir!

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile HDP Hakkâri eski Milletvekili Abdullah Zeydan'ı ziyaret etti.

HDP Eş Genel Başkanları, ziyaretin ardından F Tipi Kapalı Cezaevi yolunun üzerinde basın açıklaması yaptılar. Buldan ve Sancar, HDP'nin Demokratik Mücadele Programı ile ilgili Demirtaş'ın görüş ve önerilerini aldıklarını söylediler.

YENİ PARTİ İDDİASI

Demirtaş'ın yeni parti kuracağına dair iddialara da cevap verdiğini açıklayan Sancar, şunları söyledi;

*Aslında kendisinin de, bizim de bunları cevaplandırmaya değer görmediğimiz ortadadır. Böyle bir iddiayı ciddiye almayız, cevap vermeye değer bulmayız.

*Fakat bu tartışma köpürtüldükçe kendisinin de kısa bir açıklama yapma ihtiyacı doğdu. O kısa açıklamayı yapma gereği bile kendisine çok ağır gelmiş.

*‘Ben her şeyimle siyaseti ve hayatı bu partide öğrendim ve bu partide mücadele ettim, büyüdüm, yürüdüm. Dolayısıyla benim HDP dışında herhangi bir arayışta adımın geçmesi bile beni üzer, hatta öfkelendirir' dedi.

*Spekülasyonları ciddiye almamız bizim için zaten ayıp olur. Böyle bir şey söz konusu olamaz. O nedenle cevap verme gereği bile duymadık.

“AYRILIK YARATMA GİRİŞİMLERİ BEYHUDE”

Sancar, HDP ile Demirtaş arasında ayrılık yaratmaya yönelik girişimlerin beyhude olduğunu ifade ederken, “Akıllarından geçirenler bundan vazgeçsinler. Selahattin Demirtaş, bütün yoldaşlarımız gibi çok değerli varlığımızdır” diye konuştu.