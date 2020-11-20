Demirtaş’ın Yüksel Kocaman’a ‘tehdit’ davası başladı

Selahattin Demirtaş hakkında, Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı dava kapsamında, 7 Ocak 2020’deki celsede yaptığı savunmada söylediği sözler nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ı tehdit ettiği ve ‘terörle mücadelede görev alan kamu görevlilerini hedef göstermek' suçunu işlediği gerekçesiyle, 8 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Ankara 25'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşması görüldü. Demirtaş duruşmaya, başka bir suçtan tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanırken, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

‘SEGBİS'TE SAVUNMA YAPMAYACAĞIM’

Kimlik tespitinin ardından savunması için söz verilen Selahattin Demirtaş, “Savunmamı bu koşullarda yapacak durumda değilim. Çünkü mart ayından beri pandemi tedbirleri kapsamında avukatlarımla görüşemiyorum. Şu anda yine karantina tedbirleri nedeniyle yanımda avukat yok. Bana hukuki açıdan yardım edecek avukatlarım yok. Bugün duruşmanın başlaması için SEGBİS odasına çıkıyorum. Hukuki haklarım yerine getirilene kadar esas hakkında savunma yapmayacağım” dedi. Demirtaş'ın avukatı da davaya konu konuşmanın savunma hakkı kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini, sözlerin de tehdit ve kamu görevlisini hedef göstereme suçunu içermediğini söyledi.

Yüksel Kocaman'ın avukatı müvekkilinin memur olduğunu, görevini yaparken, tehdide maruz kaldığını belirterek, “Şikayetçiyiz ve davaya katılmak istiyoruz” dedi.

‘HUKUKİ AÇIDAN KIYAMETİ KOPARACAĞIM’

Avukatların katılma talebi ile ilgili beyanlarının ardından tekrar söz isteyen Demirtaş, “Ben SEGBİS vasıtasıyla hiçbir davada esasa ilişkin savunma yapmadım. Mahkemeniz, şayet derhal beraat kararı vermezse, duruşmaya gelip savunma yapmaktan kaçmam. Ancak pandemi koşullarında kronik hipertansiyon hastası olmam da göz önüne alınarak, gerekli koşulların sağlanması durumunda gelip savunmamı yapacağım, hukuki açıdan kıyameti koparacağım. Nelerin yapıldığını, 3 yargıcın gözlerine bakarak anlatacağım. Ben kimseden korkmuyorum. Adalete ve yargıya saygım var. Yüksel Kocaman'dan daha iyi hukukçuyum. 12 yılım yasama meclisinde geçti. Söylediğim her kelimenin hukuki sonuçlarını bilirim” dedi.

DURUMAYA GELME TALEBİNE RET

Beyanların ardından ara kararını veren mahkeme, Yüksel Kocaman'ın katılma talebini kabul etti. Demirtaş'ın savunmasını yapmamış olması nedeniyle avukatının beraat talebini reddeden mahkeme, pandemi koşulları nedeniyle de Demirtaş'ın bizzat duruşmaya gelme talebini kabul etmedi. Sonraki celse Demirtaş'ın SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katılmasına karar veren mahkeme duruşmayı erteledi. (DHA)