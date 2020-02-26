Demokrasi Platformu kuruldu

Toplumsal Düşünce Derneği Genel Başkanı Fethi Bolayır, Gönüllüler Hareketi Başkent Gönüllüleri Derneği Genel Başkanı Necmi Kutlu ve Telekomcular Derneği Genel Başkanı Zafer Tekbudak'ın öncülüğünde kurulan birliğe, Demokrasi Platformu’nun amaç ve ilkelerine uyan sivil toplum kuruluşlarının katılabileceği belirtildi.

ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARI YOL GÖSTERİCİ

Platformun amaç ve ilkeleri arasında Atatürk ilke ve inkılapları ‘yol gösterici’ olarak yer alırken, “Türkiye Cumhuriyeti devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü hayat kaynağımızdır” denildi.

Dini değerlerin siyasi alanda ve ticari hayatta rant aracı olarak kullanılmamasının gerektiğinin belirtildiği platform ilkelerinde; devlette ırk, dil, din, mezhep, tarikat gibi bölücü unsurlara yer verilmemesi gerektiği vurgulandı. Platformun amaç ve ilkeleri özetle şöyle:

– Atatürk'ün hedef gösterdiği milliyetçilik ve laiklik hedeflerine yönelecek her yıkıcı ve bölücü düşünce tavırlara asla fırsat verilmemeli.

– Türk milli eğitim sistemimiz Atatürk ilkeleri ışığında, çağdaş olmalı.

– Yargı bağımsızlığı sağlanmalı, hukukun üstünlüğüne kapılar açılmalı.

– Milli bayramlar ve Atatürk'ü anma günleri Türk milletine yakışır şekilde icra edilmeli.

– TBMM'nin etkisinin yıpratılması önlenmeli, kuvvetler ayrılığı ilkesi korunmalı.

– Basın özgür, baskılardan uzak ve tarafsız olmalı. Devleti yönetenler basına baskıdan uzak durmalı.

STK'LAR BİRBİRİNE DESTEK OLACAK

Bir başkan, iki başkan yardımcısı olmak üzere yedi kişiden oluşan platform yönetim kurulu, gelişen olaylar hakkında açıklamalar yapacak, basın toplantıları düzenleyecek; konferans ve paneller gerçekleştirecek. Platforma üye olan STK'lar da her türlü faaliyette birbirine destek verecek.