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Demokrasi ve Özgürlükler Adası nerede? Demokrasi ve Özgürlükler (Yassıada) eski ve yeni hali…

Eski Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarının yargılanıp idama mahkûm edildiği ‘Demokrasi ve Özgürlükler Adası’ ilan edilen Yassıada’nın yeniden düzenlenmesi tamamlandı. Demokrasi ve Özgürlükler Adası ismi verilen Yassıada'ya kafe, restoran, park, açık hava müzesi, meydan, kütüphane, dini tesis, idari bina, müze, konferans salonu, sergi salonu, seyir terası, tekne yanaşma yeri yapıldı. Peki Demokrasi ve Özgürlükler Adası nerede? İşte Demokrasi ve Özgürlükler (Yassıada) eski ve yeni hali...

18:07 -
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Demokrasi ve Özgürlükler Adası nerede? Demokrasi ve Özgürlükler (Yassıada) eski ve yeni hali…

Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu'nun idama mahkûm edildiği Yassıada, ‘Demokrasi ve Özgürlükler Adası' olarak ilan edildikten sonra imara açıldı. Yeni inşa edilen yapıları ile adanın yeni hali vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Yassıada nerede? sorusu araştırılmaya başlandı. İşte Yassıada'nın eski ve yeni haliyle fotoğrafları…

YASSIADA NEREDE? (DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜKLER ADASI)

Demokrasi ve Özgürlük Adası ya da bilinen adıyla Yassıada, Marmara Denizi'nde İstanbul'a yakın küçük bir adadır. Biri sivri, diğeri yassı görünümlü olan, birbirine yakın iki metruk adadan yassı olanıdır. Eni 185, boyu 740 metre, yüzölçümü 18.3 hektar olan adanın arazisi düzdür, ancak sahilleri genellikle denize dik olarak iner. Sivriada'ya 0.9, Burgaz Adası'na 2.67 ve Kadıköy'e (Fenerbahçe Adası) 6.27 deniz mili uzaklıktadır.

DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜKLER ADASININ SON HALİ


YASSIADA'NIN ESKİ HALİ

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