Denetimden kaçan araçtan 215 kilo eroin çıktı

Operasyonlar İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. İlk operasyonda polis ekiplerince uyuşturucu olabileceği belirlenen bir otomobil takibe alındı.

Araç Esenyurt'ta bir denetim noktasında durdurulmak istendi. Ancak aracı kullanan şüpheli polisin “Dur” ihtarında uymayarak kaçtı. Şüpheliyi takip eden ekipler, yaşanan kovalamaca sonucu aracı durdurdu.

215 KİLO EROİN

Şüpheli gözaltına alınırken, otomobilin bagajında çantalar içerisinde 215 kilo eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin suç kaydının olmaması dikkat çekti. Zehir tacirlerinin uyuşturucuyu taşımak için suç kaydı olmayan bir isimi tercih ettiği belirtildi.

SİHİRLİ MANTAR

Narkotik ekiplerince düzenlenen diğer bir operasyon ise Pendik'te gerçekleştirildi. Polis ekiplerince uyuşturucu üretildiği belirlenen bir adrese düzenlenen baskında 91 kilo 750 gram Skunk ele geçirildi. Aramalarda, halüsinasyon etkisi yapan sihirli mantar adı verilen bir mantar türü bulunması da dikkat çekti.

FARKLI TÜRDE UYUŞTURUCU

Diğer iki operasyonda ise 6.5 kilo kokain, 3 kilo 800 gram toz esrar, 2 kilo 211 gram Hint Keneviri, 1250 captagon hap, 7 tabanca ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi. Operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki şüpheliler işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.