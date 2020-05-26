Denetime böyle girdiler… Böyle çıktılar

Corona virüsü önlemleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Kocaeli'nin önemli güzergahlarında polis ekipleri tarafından denetimler yapıldı. İzmit ilçesi D-100 Karayolu'nda yapılan denetimlerde birçok sürücüye çeşitli trafik kurallarına uymadıkları için cezai işlem uygulandı.

EHLİYET YOK

Durdurulan bir otomobil sürücüsünün sürücüsü belgesinin olmadığını tespit eden ekipler, aracın plakasının da çalıntı olduğunu tespit etti. Ekipler olay yerine çekici çağırarak aracı bağlarken sürücüye de 4 bin 46 TL para cezası kesildi.

Sürücü ve yanında bulunan arkadaşları daha sonra işlerine yürüyerek gitmek zorunda kaldı. (DHA)