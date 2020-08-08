Denetimler sıklaştı, çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi!

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın talimatıyla umuma açık alanlarda gerçekleştirilen uygulamaya İstanbul Narkotik Polisi, Önleyici Hizmetler, Güven Timleri ve Kaçakçılık ekipleri katıldı.

45 ŞÜPHELİ

Çok sayıda polis ve geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleşen uygulamada ekipler, özellikle eğlence merkezleri ve kafelerde denetim yaptı. Yapılan çalışmada, hakkında arama kaydı bulunan 45 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan kimlik kontrollerinde 3 kişi hakkında Covid-19 şüphesiyle sokağa çıkma yasağı olduğu öğrenildi. Ayrıca 99 kişiye de idari işlem yapıldığı belirtildi.

ÇEŞİTLİ TÜRDE UYUŞTURUCU

Yapılan aramalarda ise 6 kilo 340 gram skunk, 737 gram eroin, yarım kilo esrar, 768 extacy hap; 46 sentetik uyuşturucu hap, 3 tabanca, 1 bıçak ele geçirilirken, uyuşturucudan ele geçirildiği iddia edilen 12 bin 200 lira ve 1700 dolar paraya da el konuldu.