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Deniz ulaşımına fırtına engeli!

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri(BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılması planlanan bazı seferlerini iptal etti.

05:04 -
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Deniz ulaşımına fırtına engeli!

Marmara Bölgesi’ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle, İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) bazı seferleri iptal edildi. İptal edilen seferler şöyle:

İDO

07:45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı

08:10 Kadıköy-Yenikapı-Bursa  

08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

09:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 

10:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy

BUDO

07:00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:30 Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas)

10:00 Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)

13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya) 

13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Armutlu (İhlas)

14:00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

14:25 Armutlu (İhlas) – Bursa (Mudanya)

16:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)

18:00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

20:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)

Bursa Eminönü istanbul Kadıköy tatil yenikapı
Son güncelleme: 05:05 06.01.2020
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