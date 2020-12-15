Deniz ulaşımına fırtına engeli

Marmara Bölgesi'nde yaşanan olumsuz hava şartlarından dolayı BUDO'nun yapılması planlanan bazı seferleri iptal edildi.

Meteoroloji'nin Marmara Bölgesi için yaptığı yağış ve fırtına uyarısının ardından Bölge'de yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) seferlerinin bazıları iptal edildi. İptal edilen seferler BUDO'nun internet sitesinde şöyle belirtildi:

07.00 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi,

08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya) seferi,

09:30 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi,

09:30 Bursa (Mudanya)- Armutlu (İhlas) seferi,

10:00 Armutlu (İhlas)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi,

11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.