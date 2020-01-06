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Denizden haç çıkarma töreninde korku dolu anlar

Hz. İsa'nın doğumunun ve vaftiz edilişinin yıldönümü nedeniyle Haliç'teki haç çıkarma töreni sırasında suya atlayan vatandaşlardan biri fenalaştı. Deniz polisi ve dalgıçların tarafından kurtarılarak kıyıya çıkarılan kişiye kalp masajı yapıldı.

15:36 -
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Denizden haç çıkarma töreninde korku dolu anlar

Hz. İsa’nın doğumu ve vaftiz edilişinin 2020. yılı dolayısıyla Fener Rum Patrikanesi’nde ayin düzenlendi. Ayinde ilahi ve duaların okunmasının ardından mum yakarak dilekte bulunan ziyaretçiler ayinin ardından kortej halinde Fener İskelesi’ne giderek denizden haç çıkarma törenine katıldı.

FOTO: DHA

Haç çıkarma töreni sırasında suya atlayan vatandaşlardan biri fenalaştı. Deniz polisi ve dalgıçların tarafından kurtarılarak kıyıya çıkarılan kişiye kalp masajı yapıldı ve daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

FOTO: DHA

Çok sayıda kişinin katıldığı törende denizden haçı çıkaran Nicolaos Solis oldu. (DHA-İHA)

Hz. İsa
Son güncelleme: 15:42 06.01.2020
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