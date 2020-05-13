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Denize gidebilmek için polise pamuk şeker teklif etti!

Antalya'da, kısıtlamanın kaldırılmasıyla 4 saati sokakta geçiren 2,5 yaşındaki Zeynep, sohbet ettiği polis memuruna, deniz kenarına gitmesine izin verirse 10,5 pamuk şekeri alacağı sözünü verdi. Polis ile Zeynep'in tebessüm ettiren diyaloğu sosyal medyada kısa sürede binlerce kez izlendi.

18:45 -
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Antalya’da 0-14 yaş arasına uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 4 saatliğine kaldırılmasıyla, çocuklar park ve bahçelere akın etti. Ailesi ile güneşli havanın keyfini çıkaran 2,5 yaşındaki Zeynep, 50 metre uzaklıktaki deniz kenarına gidebilmek için polisten izin istedi.

10,5 TANE ŞEKER VERECEĞİNİ SÖYLEDİ

Polisin yasak olduğunu söylemesi üzerine Zeynep, eğer izin verirse 10,5 tane pamuk şekeri vereceğini söyledi. Ailesi tarafından cep telefonu ile görüntülenen küçük Zeynep ile polisin diyaloğu, gülümsetti.

Bir süre polisle sohbet eden Zeynep, iznin bitmesine dakikalar kala ailesi ile evlerinin yolunu tuttu. Sosyal medyada paylaşılan video, kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi. DHA

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