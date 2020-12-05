Denizle’de ölümler dört kat arttı, mezarlıklarda yer kalmadı

Corona virüsü salgınını en ağır geçiren kentlerden biri olan Denizli'de vefat sayıları da arttı. Geçtiğimiz yıl günlük ortalama 15 vefatın gerçekleştiği kentte corona salgını ile birlikte bu sayı 70'e dayandı. Denizli Büyükşehir Belediyesi kayıtlarına göre Kasım ayında Denizli'de bin 485 kişi yaşamını yitirdi.

MEZARLIKLARDA BİR YILLIK YER KALDI

Vefat sayılarının artması mezarlıkların da hızla dolmasına neden oldu. Çok uzun süredir defin işlemleri yapılan İlbadı ve Asri Mezarlıkları’nda artık sadece daha önceden yer alanların defin işlemleri gerçekleştiriliyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi kentin ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile Çakmak ve Gümüşler'de iki ayrı mezarlık belirledi. Bu mezarlıklarda artan ölüm oranı ile birlikte sadece bir yıllık yer kaldığı öğrenildi. Özellikle corona kaynaklı ölümlerin arttığı son dönemde Çakmak Mezarlığı’nda çok sayıda yeni defin işlemi gerçekleştiği görüldü.

YENİ MEZARLIK ALANI BELİRLEDİLER

Denizli'nin AKP'li büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan mezarlıkların bir yıllık ihtiyaca cevap verebileceğini bu nedenle yeni bir mezar alanı belirlediklerini kaydetti.

Bozburun'da kentin 50 yıllık ihtiyacını karşılayacak mezarlık yapılacağını söyleyen Zolan artan ölümlere ve salgının ölümcül sonuçlarına dikkat çekerek, “Virüs; yaşlı, genç, meslek seçmiyor. Ancak bazıları yakın çevresinden vefat edenler olmasına rağmen hala tehlikenin farkında değil. Zorunlu değilsek bir işimiz yoksa evimizden çıkmayalım. Alışveriş yerlerine, caddelere, meydanlara gitmeyelim. Dışarıda mümkün olduğunca az zaman geçirelim, sokaklardan kalabalıklardan uzak duralım. Herkes kendi kısıtlamasını kendisi koysun. Dışarıya çıkmak zorunda olanlar da maske ve mesafe kuralına kesinlikle uysun, hijyeni ihmal etmesin” ifadelerini kullandı.