Denizli’de 15 mahallede şab karantinası

Denizli'de 15 mahalle karantinaya alındı ancak bu kez sebep corona virüsü salgını değil şap hastalığı. Honaz ilçesine bağlı Kızılyer mahallesinde bir besi hayvanında şap hastalığı çıkması il tarım müdürlüğünü alarma geçirdi.

İlçeye dışarıdan geldiği belirlenen bir büyükbaş hayvanda hastalığa rastlandığı, kayıtlarda büyükbaş hayvanın ilkbahar aşısının yapılmadığının tespit edildiği kaydedildi.

10 KİLOMETRE ÇAPINDA KARANTİNA UYGULANDI

Denizli İl Tarım Müdürlüğü şaplı hayvanın görüldüğü Kızılyer mahallesi merkezli 10 kilometre çapında alanda karantina ilan etti. Karantina kapsamına 15 mahalle dahil oldu.

Bölgede besihanelerde toplam 5 binin üzerinde büyükbaş hayvan bulunduğu kaydedildi. Karantinanın hasta büyükbaşın iyileşmesi sürecini takiben 21 gün devam edeceği açıklandı. Bölgeye büyük ve küçükbaş hayvan girişi yasaklandı, alım satım tamamen durduruldu.

İL MÜDÜRÜ ERKAYA: TEDBİRLERİMİZİ ALDIK

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz Erkaya gerekli tüm tedbirleri aldıklarını, bölgeye hayvan giriş çıkışına izin vermediklerini belirtti.

Erkaya, “Bölgede hayvan alım satımı tamamen durduruldu. Bu alandaki hayvanların tamamına zaten şap aşısı yapılmıştı. Başka bir hayvanda daha hastalığın görülmemesi durumunda karantinayı kaldıracağız” diye konuştu.