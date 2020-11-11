Denizli’de 65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması

Denizli'de İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Ali Fuat Atik başkanlığında toplanarak bazı sınırlama kararları aldı. Buna göre kentteki 65 yaş üstü vatandaşlar yarından itibaren 11:00 – 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. Yaşlılar sokağa çıktıkları 5 saatlik zaman diliminde soysal mesafeye de dikkat edecek.

9 MAHALLEDE KAFE VE ÇAY BAHÇELERİ KAPATILDI

Denizli’de artan korona virüs vakaları nedeniyle yeni kararlar alındı. Buna göre 9 mahallede bulunan kahve, kafe ve çay ocağı gibi işletmelerin 14 gün süreyle kapatılmasına karar verildi.

Açıklamada, “11 Kasım 2020 saat 24.00 itibariyle Akalan, Alaattin, Dedebağı, Dodurga, Gümüş, Kumavşarı, Yassıhöyük, Yazır, Yeşilyuva mahallelerinde kıraathane, kafe, kahvehane, çay ocağı gibi işletmelerin 14 gün boyunca kapatılmasına karar verilmiştir. Lokanta restoran, yemek salonu, tost salonu gibi yemek hizmeti sunan iş yerlerinin 14 gün süreyle müşteri kabul etmemesine, sadece paket servis ve gel-al hizmeti verilmesi karara bağlanmıştır” denildi.

SAAT 11.00-16.00 ARASINDA ÖNLEMLER DAHİLİNDE ÇIKABİLECEKLER

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: İlimizde hasta ve temaslı kişi sayısı, ağır hasta, yatan hasta sayıları ve 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorideki oranının düzenli olarak takip edilerek 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sokağa çıkma kısıtlamaları ile ilgili olarak yeniden yapılan değerlendirmeler sonucunda;

12.11.2020 tarihi itibariyle ilimizde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün saat 11.00-16.00 arasındaki saatler dışında sokağa çıkmalarının yasaklanmasına, 11.00-16.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine

11.00-16.00 arasındaki saatler dışında sokağa çıkma yasaklaması olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızdan, Kamu görevinin niteliği, mevcut durumun aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında hizmetine ihtiyaç duyulacak doktorlar, sağlık çalışanları, eczacılar, belediye başkanları, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri vb. olmak üzere kamu görevlileri ile kamu hizmeti yürütenlerin,İşletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi olanların, meslek odaları başkanlarının, basın kartı olan gazete, radyo ve televizyon kuruluşlarında görevli olanların muaf tutulmasına karar verildi.”