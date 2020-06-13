Denizli’de FETÖ şüphelileri evin gizli bölmesinde yakalandı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FEÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yakalama emri ile aranan ve örgütün hücre evlerinde saklandıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Adreslere düzenlenen ve 5 şüphelinin yakalandığı operasyonda bazı şüpheliler evin içerisinde özel olarak yaptırdıkları gizli bölmelerde yakalandı. Şüphelilerin yatak odasında bir çekmece arkasına gizlenmiş bölümden çıktığı belirlendi.

ÇOK SAYIDA ALTIN VE PARA ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramada birçok örgütsel dijital materyal ile örgüt tarafından şüphelilere verildiği değerlendirilen para ve altın ele geçirildi.

ŞÜPHELİLERDEN İKİSİ TUTUKLANDI

Yakalanan 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden ikisi mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin kimliklerine ilişkin açıklama yapılmadı.