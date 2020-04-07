Denizli’de korkunç olay! 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü

Merkezefendi ilçesi Servergazi Mahallesi’nde yaşayan Nagihan K. (35) iddialara göre, gece cinnet getirince odasında uyuyan 4 yaşındaki oğlu A.S.K.'yı boğarak öldürdü.

KIZ KARDEŞİNİ ARAYIP YARDIM İSTEDİ

Olayın ardından bir süre bekleyen anne Nagihan K., daha sonra aynı binada oturan ve ismi henüz öğrenilemeyen kız kardeşini arayarak olayı anlattı.

Bunun üzerine kız kardeşi 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

ANNE GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemelerde minik A.S.K.'nın öldüğünü belirledi.

Çocuğun cenazesi yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere cenaze aracı ile Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Korkunç olayın ardından anne Nagihan K. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. (İHA)