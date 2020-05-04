Denizli’de vatandaşa yarım milyon liralık corona cezası

Denizli'de Emniyet Müdürlüğü corona tedbirlerine ilişkin bilançoyu açıkladı. Kentte özellikle sokağa çıkma yasağının bulunduğu son üç günde 399 kişiye idari işlem yapıldığı belirtildi. Yapılan açıklamada sokağa çıkma yasağını ihlal eden Denizlililere toplam 331 bin lira para ceza uygulandığı duyuruldu.

TOPLAMI 591 BİN LİRAYA ÇIKTI

Denizli'de corona virüsü salgını tedbirlerine uymayanlar da ağır cezalarla karşı karşıya kaldı. Kentte tedbirlerin başladığı günden itibaren sokağa çıkma ihalini gerçekleştiren 98 yaşlıya toplam 53 bin lira, 20 yaş altı 407 gence ise 85 bin lira ceza uygulandı.

Sosyal mesafe kuralına uymayan 160 kişi ise 142 bin lira ceza aldı. Son cezalarla kentte uygulanan toplam ceza 591 bin liraya çıktı.

KUMAR BASKINLARI SÜRÜYOR

Kentte polisin kumar baskınları da sürüyor. Son bir haftada iki ayrı işyerine baskın yapan polis kumar oynayan 4 kişiye 5 bin lira, Hıfzıssıhha Kanunu'nu ihlal eden işyeri sahibi 13 kişiye de 53 bin 550 lira para cezası uyguladı.

Kentte corona tedbirlerine rağmen asayiş olayları da devam etti. Polisin 254 olaya müdahale ettiği açıklandı.

İLGİLİ HABER Kıbrıs'ta corona tedbirleri kademeli olarak kaldırılıyor