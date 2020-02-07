Deprem açıklaması yaptı, o ilçelere dikkat çekti!

Doç. Dr. Haluk Selim, belediyede yaptığı sunumda Balıkesir şehir merkezinde 7’nin üzerinde deprem olmasının mümkün olmadığını söyledi. 18.02 bölgesinin 1986 yılında Bakanlık tarafından zaten imara açık olduğunu belirten Başkan Yılmaz “Bu bir imar meselesi değil imar planları zaten hazırlanmış, biz burada mülkiyet sorunlarını çözüyoruz” dedi.

“7’LİK DEPREM MERKEZDE PEK OLASI DEĞİL”

Balıkesir şehir merkezinin içinden ve yanından aktif bir fay hattı geçmediği için mevcut fay hatlarının 7’nin üzerinde deprem yaratmayacağı bilgisini veren Doç. Dr. Haluk Selim şunları söyledi:

* Depremsellik açısından Balıkesir'i üç bölgeye ayırmak gerekir.

* Birinci bölgede (Bandırma, Gönen, Manyas ve çevresi) Kuzey Anadolu fay hâkimiyeti var, 3 buçuk milyon yıldır burada deprem meydana getiriyor.

* Bu fayın güney kolu Gönen'den güneybatıya dönüyor, Bandırma'ya kadar bu bölgeye hâkim.

* İkinci bölgeye (Edremit ve çevresi) geldiğimizde burada farklı bir dünya var.

* Üçüncü bölge ise Balıkesir merkez. Balıkesir merkezde olan depremlerin büyüklükleri 5 ve 6, ikinci bölge 6 ve 6,5 üçüncü bölge 6 ve 7'nin üzerinde. O yüzden buraya birinci derece lafı çok yanlış.

* Bandırma, Gönen Manyas’ın dışındaki Balıkesir’in ilçelerinde 7’lik deprem pek olası değil.

* Dünyanın en aktif üç fayından birisi olan Kuzey Anadolu fay hattının güney kolu Gönen’den geçiyor.

* Bu fay hattında yaşanacak kırılmalar, Bandırma, Gönen ve Manyas’ı etkileyebilir.

“AKHİSAR ARTÇILARI BİRKAÇ AY DEVAM EDEBİLİR”

Balıkesir’inde hissettiği Manisa-Akhisar bölgesinde son durumu da analiz eden Doç. Dr. Selim, şunları söyledi:

* Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre bu bölgedeki 15 km’lik normal listrik doğrultulu atım bileşenli bir fay hattı var.

* Fay hattı kuzey doğu güney batı yönünde Kırkağaç fayı nedeniyle buradaki depremlerin bir kaç ay daha devam edeceğini düşünüyorum.

* Buradaki depremlerin 5.4’ün üzerine çıkacağını zannetmiyorum.

* Bu zamana kadar çıkan artçı da görmedim.

* Bu bölgede 4.0-4.5 gibi inişli çıkışlı artçıları hissedeceksiniz ve sonrasında biteceğini düşünüyorum.

“İMAR DEĞİL MÜLKİYET MESELESİ”

Gazetecilerin, Sanayi 2. kapı bölgesindeki 18.02 imar planının son durumu hakkında bilgi almak istedikleri sorusu üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, şöyle konuştu:

* 18.02, 1986 yılında Bakanlık tarafından imara açılmış bir yer.

* Oradaki konu hangi arsa kimin tartışmasından dolayı olayın mahkemeye taşınması sonucu oluşan bir sorun.

* Bu bir imar meselesi değil imar planları zaten hazırlanmış biz burada mülkiyet sorunlarını çözüyoruz. Orasının zaten imarı var.

* Tarlaların arsaya dönmesi sonucunda vatandaşların kendi aralarında yaşanan itilaflarından dolayı mahkeme tarafından yapılaşma durduruldu.

* O bölge, Gaziosmanpaşa ve Paşaalanı ile beraber imara açıldı.

* Biz de Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan ve Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ile birlikte oradaki vatandaşların mağduriyetini gidermek için ortaya bir irade koyuyoruz.

* Çözülmez denen her şeyi çözüp bölgeye yaşanabilir, modern bir yaşam alanı kazandıracağız.

“1999 ÖNCESİ YAPILAR RİSKLİ”

Kentsel dönüşümün önünün yasal olarak açık olduğunu belirten Başkan Yılmaz, şu açıklamada bulundu:

* Şehir ekonomisi ve insanların isteğiyle bu sürece yön verebiliriz.

* Devlet üstüne düşeni zaten yapıyor. 1999 öncesi yapılan bütün binaların riski var.

* Binalar yaşlanıyor, kontrol edilmesine ve yenilenmesine ihtiyaç var.

* Vatandaşlarımız kontrol etmemizi isterse bize ulaşabilir.

* Eğer yapacağımız ölçümlemede herhangi bir risk çıkarsa bu binayı yasalar çerçevesinde yıkmamız gerekiyor.

* Vatandaş kendi kararını kendisi verecek. 2002 yılından sonra yapılan binalar devletin belirlediği kurallara uygun bir şekilde yapıldı.

* Ancak şimdi alternatif yeni yaşam alanları oluşturmamız gerekiyor.

* Şehrin dinamiklerini bozmadan çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İHA