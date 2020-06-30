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Deprem Bilim Kurulu oluşturulsun

Emin Şirin, iktidarın olası İstanbul depremi için teyakkuza geçip acil önlemler alması gerektiğini belirterek, “Binaların elden geçirilmesi için 30-40 milyar dolarlık kaynak yeterli olabilecektir” dedi.

Erdoğan SÜZER
06:00 -
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Deprem Bilim Kurulu oluşturulsun

AKP eski milletvekillerinden Emin Şirin, iktidarın İstanbul depremi olasılığına karşı teyakkuza geçip acil önlemleri alması gerektiğini, aksi halde yaşanacak felaketin Türkiye'ye çok ağır fatura çıkarabileceğini söyledi.

Şirin, “İstanbul'da yaşanacak bir depremde 100 binlerin üzerinde kayıp olacağı söyleniyor. Su ve kanalizasyon boruları patlayacak, elektrikler kesilecek, salgın hastalıklar baş gösterecek, ekmek, yemek, su ikmali belki de yapılamayacak.

İstanbul'da 200-300 bin kişiye bakacak hastane var mı, kaçı ayakta kalacak” dedi. Şirin, İstanbul Deprem Bilim Kurulu kurulmasını, binaların hızla depreme dayanıklı hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

Emin Şirin

30-40 milyar dolarlık bir kaynağın yeterli olabileceğini belirten Şirin, bu yatırımların yerli firmalara yaptırılması sayesinde ekonomide canlanma da yaşanacağını ifade etti.

Şirin, ihtiyaç duyulan kaynağın 30 yıllık Hazine garantili belediye tahvilleriyle yurt dışından bulunabileceğini belirtirken, çözüme merkezi ve yerel yönetimlerin el ele vermesiyle ulaşılabileceğini de söyledi.

Son güncelleme: 01:59 30.06.2020
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