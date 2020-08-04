Deprem Bilimci Jeofizik Profesörü Ercan uyardı: Kuzey Anadolu kırığına dikkat

Malatya Pütürge’de 5,2 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından Deprem Bilimci Jeofizik Profesörü Dr. Övgün Ahmet Ercan, SÖZCÜ’ye açıklamalarda bulundu.

“KANDİLLİ İLE AFAD ARASINDA BİR AÇMAZ VAR”

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin depremin büyüklüğünün farklı açıklamasının insanları çekincede bıraktığını hatırlatan Ercan, “Her zaman olduğu gibi Kandilli ile AFAD arasında bir açmaz var. Şu var ki deprem 5 kilometre derinliğinde sığ bir depremdir. Bu deprem 6.8 büyüklüğünde Elazığ ve Malatya depreminin Pötürge'deki artçı depremidir. Bu bölgedeki depremlerin yıkıcı olması için 5.5'ten daha büyük olması gerekiyor” dedi.

İSTANBUL DEPREMİNE DEĞİNDİ

Yaşanan depremin artçılarının olabileceğini de hatırlatan Övgün Ahmet Ercan, depremin, İstanbul depremini tetiklemeyeceğini söyledi. Ercan, şu ifadeleri kullandı;

*Bölgedeki artçılar 4.5- 4.8'e kadar varabilir. Bunun arkasından 50 yıllık deneyimime bağlı olarak daha büyük bir depremin geleceğini düşünmüyorum. Çok fazla abartılmamalı.

*Hep sorulan soru bu deprem İstanbul depremini etkiler mi? Ne zaman hangi deprem etkilemiş ki bu etkilesin? Özellikle insanların köylerine gittiği bu günlerde ve corona virüsü salgınının bulunduğu dönemde insanları korkutup dışarıya çıkarmasınlar.

*Çünkü dışarıda corona içeride deprem üst üste. Abartılı açıklama yapılmamalı. Bunlar basında yer alınca insanlar ister istemez paniğe kapılıyor. Özellikle rica ediyorum.

YENİ DEPREM BEKLENTİSİNİ AÇIKLADI

2020 yılında 6.8 ve 7.2 büyüklüğünde depremlerin görülmesinin şaşırtıcı olmayacağını bir kez daha hatırlatan Prof. Ercan, ileriye dönük deprem beklentilerini de açıkladı.

Ercan, “Bundan sonraki beklenti yüzde 52 oranında Kuzey Anadolu kırığı, yüzde 33 Ege Bölgesi. Doğu Anadolu kırığında ise beklenti yüzde 13'tür. Adıyaman Çelikhan, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay'a kadar olan bölge deprem açısından Doğu Anadolu kırığı boyunca uyarılması gereken yerlerden bir tanesi” diye konuştu.

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