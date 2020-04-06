Deprem bilimcinin Corona günlüğü

Yaşam enerjisi, hayata bakış açısı ve her şartta mücadeleyi bırakmaması ile tanınan Prof. Ercan yazısıyla birçok insana moral verdi. Ercan'ın çok sayıda övgü dolu sözler aldığı yazısı şöyle.

– Akşam üzeri 1500-2000 adım bahçede yürüyorum.

– Gelince soyunup yıkanıyorum. Ohhhh!

– Akşam yemeğimi 17.00 ile 17.30 gibi yiyorum, (Tarhana ya da mercimek çorba, sebze, tarator)

– Akşamları, ündekle (telefonla) konuşmuyorum. Yazı yazmıyorum. TV'de Küçümen (Covit19) izlencelerini asla dinlemiyorum.

– “Güldür Güldür”, “Seksenler”, “Sosyete” izlencelerini ya da bir güldürü filmini izliyorum. Bol bol gülüyorum.

– Uykumu yeterince almak üzere, küçük bir kase yoğurt yiyip, 22.00 gibi yatıyorum.

– 07.00 ya da 07.30'da uyanıyorum. Uyanınca, yataktan kalkmadan iyice geriniyorum. Eklemlerim, kaslarım açılıyor.

– Ayak parmaklarımı oynatıyorum. Sonra ayağımla küçük çemberler çiziyorum.

– Sonra bacaklarımı göğsüme değecek biçimde bir birini, bir ötekini çekiyorum.

– Sonra iki elimle bacaklarımı tutup kendime çekiyorum. Böylece sağa, sola devriliyorum.

– Sonra bacaklarımı uzatıp iki yana açıp, kapatıyorum.

– Sonra sırtüstü bisiklet çeviriyorum.

– El parmaklarımı sıkıp açıyorum.

– Ellerimi başımın arkasında birleştirip, başımı öne doğru birkaç kez itiyorum.