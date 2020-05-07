Deprem bilimcisi Ahmet Ercan’dan Marmara depremi için kan donduran tahmin

Deprem bilimci Prof. Dr. Ercan son zamanlarda ülkemiz ve Akdeniz'de sıklıkla meydana gelen depremlerle ilgili SÖZCÜ’ye konuştu. Afrika’nın kuzeye doğru toslama hızının yükselmesiyle Muğla, Antalya, Aydın, Burdur, Isparta için muhtemel bir deprem olasılığıyla ilgili uyarıda bulunan Ercan, “1912 Mürefte-Tekirdağ depremiyle Türkiye ile dünyaya kolera salgını geldiği unutulmasın, hazırlıklı olmak zorundayız” dedi.

DEPREM İLE ÜLKEMİZE KOLERA GELDİ

Trakya’da meydana gelen depremle birlikte salgının da etkili olduğunu hatırlatan Ercan şunları söyledi:

* Balkan Savaşı başlamadan 2 ay önce, bu kez Trakya'ya bir deprem ile çok büyük bir kıran geldi. 7 Ağustos 1912 gecesi 03:55'de Şarköy – Mürefte (Tekirdağ) odaklı yaklaşık 7.3 büyüklüğünde bir deprem olmuştu.

* Göçükler altında kalanlar çaresizlik içinde kurtarılmayı boşuna beklediler. 5 bin 500 nüfuslu Şarköy'de Türk, Ermeni, Musevi ile Çingeneler uyurken 200'den fazla ölü, 150 kişi yaralıya karşı Mürefte'de ise 707 kişi ölmüştü.

SU SIKINTISI VE YAĞMA BAŞLADI

1912 depremiyle birlikte sıkıntıların çok daha arttığını söyleyen Ercan şöyle devam etti:

* Çok sayıda hayvan göçük altında kalmış, içme suyu kuyuları yıkılınca su sıkıntısı çekilmiş, yağma başlamıştı.

* Bu deprem sırasında, olası Balkan Savaşı'na karşı Tekirdağ'da konuşlanan on binin üzerindeki er yiyeceksiz kalmış, Trakya ile Çanakkale Bölgesinde oturanlar, depremden sağ kurtulanlar ise çıkan göverme-kolera salgınından kırılmışlardı. Tam bir kıran üstüne kırandı.

MARMARA’DA ÜRKÜTEN TAHMİN

2045 yılından önce deprem beklemediğini belirten Ercan şu ifadeleri kullandı:

* Şimdi de, corona salgını ortalığı kasıp kavuruyor Eğer Kuzey Marmara'da 7.0 dolayında bir deprem olursa, yalnızca İstanbul'da kişi yitimi 5-6 milyonu bulur.

* Bunun üzerine çökmüş bir Türk ekonomisi, tarımı, yaşam pahalılığı, doların yükselişi, borçların artışı, gittikçe kuruyan su kaynakları, komşularla olan çatışmalarımız, 5 milyon Suriyeli ve yoksulluğun yaratabileceği sıkıntıların sonuçlarının ne olabileceğini düşünmek bile istemiyorum.

* Mürefte Depremi, Balkan Savaşı ile Kolera salgınının üst üste geldiği anımsanarak, ‘Olmaz bir şey yahu', demeden, iç didişmeler bırakılıp, merkez yönetimle yerel yönetimler, yarın benzer bir olayın olabileceğini düşünerek çok geç olmadan hazırlıklı olmalıdır.

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