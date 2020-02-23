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GALERİ Deprem bölgesinden ilk görüntüler geldi: Maalesef... 23 Şubat 2020 11:23
1 Türkiye-İran sınırında saat 08.53'te meydana gelen 5.9 büyüklüğünde depremden ilk fotoğraflar geldi.
2 Başkale'de bağlı Kaşkol, Güvendik, Özpınar ve Gelenler köyünde çok sayıda binanın yıkıldığı öğrenildi.
3 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu enkaz altında kalanlar olduğunu söyledi ve ilk gelen bilgilere göre yedi kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
4 Gelenler köyü sakinlerinden Ferhat Tulan katıldığı canlı yayında acı tabloyu paylaştı.
5 Tulan “Köyümüzde 80 hane var. Yaklaşık 40-45 evin yıkıldığını gördük. Yaklaşık 1000 nüfusumuz var. Ayrıca enkaz altında kalan çok sayıda hayvanımız da bulunuyor. Şimdilik ölen olmadığını öğrendik” ifadelerini kullandı.
6 FOTOĞRAFLAR: (DHA-İHA) İşte deprem bölgesinden endişelendiren kareler...
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Son güncelleme 11:35 | 23 Şubat 2020
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