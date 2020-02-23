GALERİDeprem bölgesinden ilk görüntüler geldi: Maalesef...23 Şubat 2020 11:23
1Türkiye-İran sınırında saat 08.53'te meydana gelen 5.9 büyüklüğünde depremden ilk fotoğraflar geldi.
2Başkale'de bağlı Kaşkol, Güvendik, Özpınar ve Gelenler köyünde çok sayıda binanın yıkıldığı öğrenildi.
3İçişleri Bakanı Süleyman Soylu enkaz altında kalanlar olduğunu söyledi ve ilk gelen bilgilere göre yedi kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
4Gelenler köyü sakinlerinden Ferhat Tulan katıldığı canlı yayında acı tabloyu paylaştı.
5Tulan “Köyümüzde 80 hane var. Yaklaşık 40-45 evin yıkıldığını gördük. Yaklaşık 1000 nüfusumuz var. Ayrıca enkaz altında kalan çok sayıda hayvanımız da bulunuyor. Şimdilik ölen olmadığını öğrendik” ifadelerini kullandı.
6FOTOĞRAFLAR: (DHA-İHA) İşte deprem bölgesinden endişelendiren kareler...