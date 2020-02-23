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Tulan “Köyümüzde 80 hane var. Yaklaşık 40-45 evin yıkıldığını gördük. Yaklaşık 1000 nüfusumuz var. Ayrıca enkaz altında kalan çok sayıda hayvanımız da bulunuyor. Şimdilik ölen olmadığını öğrendik” ifadelerini kullandı.