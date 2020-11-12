Deprem kurnazlığı! ‘Ben yalan söyleyemem’ deyip ev sahibini ifşa etti

İzmir'in Bayraklı ilçesine bağlı Onur Mahallesi’ndeki gecekonduda yaşayan Behzat ve Altın Sevinç çifti, kentte yıkıma neden olan 6.9’luk depremin ardından mühürlenen evlerine giremiyor. Depremden önce de çatlakların olduğunu, bu nedenle büyük korku yaşadıklarını dile getiren Behzat Sevinç ev sahibinin deprem kurnazlığını da ifşa etti.

“BEN KİMSEYE YALAN SÖYLEMEM”

Depremden bu yana evlerine giremediklerini ifade eden Behzat Sevinç, şöyle konuştu:

* 2016'da bu evi kiraladık. Evde çatlaklar vardı. Ev sahibime her ay tamir etmesi için uyarıda bulundum. ‘Bir gün deprem olursa ev başımıza yıkılır' dedim ama ilgilenmedi.

* Ben o çatlaklara kendim sıva yapmıştım. Deprem olduktan sonra da yetkilere çatlakların depremden önce değil depremden sonra olduğunu söylememi istedi. ‘Eğer depremden sonra olduğunu söylersek devletten para alırız' dedi.

* Ben yetkileri kandırsam Allah'ı kandırabilir miyim, kandıramam. Ben bunu kabul etmedim. Ben kimseye yalan söyleyemem.

* Şu anda evim hasarlı, içeri giremiyorum. Eşyalarımız içeride kaldı. Kalacak yerimiz yok, yarın öbür gün çadırda kalacağım.

DEPREM KURNAZLIĞI

Evinin bir gecekondu olduğu için zaten sağlam olmadığını kaydeden Sevinç, “Çatlakları görünce kendim sıva yaptım. Hatta izleri bile belli. Deprem olunca çatlaklar iyice derinleşti. Eve set çektiler, giremiyoruz. Ev sahibine ‘ev tepemize çökecek' dedim ama ilgilenmedi. ‘Depremden sonra oldu deyin' deyip durdu. Burada deprem kurnazlığı var, devleti kandırmaya çalışmak var” diye konuştu.