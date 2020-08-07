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Deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler…

Ülkemizde bulunan birçok aktif fay hattı sebebiyle sık sık büyük veya küçük depremler meydana gelmekte. Kandilli Rasathanesi, dün akşam Gökova Körfezi açıklarında üst üste 3.1 büyüklüğünde iki tane deprem meydana geldiğini açıkladı. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

09:42 -
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Deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler…

Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı bilgiye göre, dün akşam 17.52'de ve 18.46'da Muğla Gökova Körfezi açıklarından 3.1 büyüklüğünde iki tane deprem meydan geldi. Vatandaşlar, en çok korkulan doğal afetlerden biri olan depremler hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. AFAD ve Kandilli Rasatnesi, ülkemizde ve komşu ülkelerde meydana gelen depremleri liste halinde paylaşıyor.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

Boğaziçi Üniversitesi deprem Muğla son depremler
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