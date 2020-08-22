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Deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

Birçok aktif fay hattının bulunduğu Türkiye’de büyük veya küçük depremler meydana gelmekte. Kandilli Rasathanesi, son olarak Elazığ’un Palu ilçesinde 3.1 büyüklüğünden deprem meydana geldiğini duyurdu. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin paylaştığı son depremler listesi…

10:16 -
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Deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

Kandilli Rasathanesi'nin açıklamasına göre, Elazığ'un Palu ilçesinde saat 09.57'de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, yerin 12.9 kilometre derinliğinde oldu. İşte son depremler listesi…

SON DEPREMLER

Deprem, şüphesiz hayatımızın gerçeklerinden ve kimi zaman maddi manevi kayıplara yol açan doğal bir afettir. Dünyanın neredeyse tamamında meydana gelen depremler ülkemizde de sıkça görülüyor. Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

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