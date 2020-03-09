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Deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli verilerine göre dakika dakika son depremler…

Deprem kuşağı içerisinde yer alan ülkemizin birçok şehrinde her gün çok sayıda deprem meydana geliyor. Dün sabah saatlerinde meydana gelen ve İstanbul, Yalova ve Kocaeli'de hissedilen 4.0 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar deprem hakkında daha fazla araştırmaya başladı. Son depremler hakkında tüm bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılıyor. İşte deprem listesi ve güncel veriler...

07:34 -
Haberler Gündem
Deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli verilerine göre dakika dakika son depremler…

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de irili ufaklı depremler her gün yaşanıyor. Son olarak dün meydana gelen Marmara bölgesinde hissedilen depremin ardından, deprem yeniden merak konusu oldu. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

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