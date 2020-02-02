Deprem raporlarını açıklamayan valiliğe tepki

Eğitim-İş Sendikası, Bursa’da depreme dayanıksız 24 okula verilen yıkım kararına tepki gösterdi. Eğitim-İş Bursa Şubesi Başkanı Özkan Rona, “Bu binaların çürük olduğu bilgisi yeni bir bilgi değil. Bursa Valiliği ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu binaların deprem tahkik (soruşturma) raporlarını 2015 yılında yaptığını 2017’de kamuoyuna açıklamıştık” dedi.

DİĞER OKULLAR NE KADAR SAĞLAM?

“Yeni bir kaosun daha kapısı aralanmış oldu” diyen Rona, şunları söyledi: Gerçeğin bir kısmını 2017’de itiraf etmişlerdi, Elazığ depremi de gerçeğin bir kısmını daha itiraf etmelerine neden oldu. Bursalı veliler okulların geri kalanının sağlam olup olmadığını, 150 okulun tamamının deprem tahkik raporlarının kamuoyuna açıklanmasıyla anlayıp rahatlayabilirler. Aksi halde yıkım kararı verilen okul sayısını toplamda 37 kabul edip 113 okulun daha çürük olduğuna dair şüpheyi taşımaya devam edeceğiz.