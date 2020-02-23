Deprem, soğuk, kar… 53 köye ulaşım sağlanamıyor

İran’ın Hoy kenti merkezli 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar sürerken bölgede çalışmalar sürüyor. Depremde evleri yıkılan ya da hasar gören depremzedeler için en büyük zorluklardan biri de hava şartları. Soğuk havanın etkisini sürdürdüğü deprem bölgesinde Çarşamba günü sıcaklığın eksi 12 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Meteoroloji’nin son tahminlerine göre aralıklarla pazar, pazartesi ve salı günü kar yağışı tahmini yapıldı.

BAŞKALE’DE HAVA DURUMU

Meteorolojinin sitesindeki bilgilere göre Van’ın Başkale ilçesinde bugün kar ve karla karışık yağış tahmini yapıldı. Tahminlere göre gündüz sıcaklıkları 4 santigrat derece olurken, gece -2’ye kadar düşmesi bekleniyor.

Bölgede yağışlar bugun akşam saatlerinde etkisin yavaş yavaş kaybedecek fakat salı günü etkisinin tekrar arttıracak. Kar yağışı salı günü akşam saatlerine kadar sürecek. Hava sıcaklıklarında çarşamba gününe kadar değişiklik olmayacak. Çarşamba günü yağışlar son bulacak ama gece sıcaklık -12 dereceye kadar gerileyecek.

AFAD’ın verilerine göre depremin merkezüssüne en yakın il olan Hakkari de kara teslim. İHA’nın haberine göre Hakkari’de etkili olan kar yağışı nedeniyle 53 yerleşim yerinin ulaşıma kapandığı belirtildi.

YÜKSEKOVA KARA TESLİM

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 23 Şubat Pazar günü sabah saatlerinden itibaren kar tahmini yapıldı. En yüksek sıcaklığın 5, en düşük sıcaklığın -2 santigrat derece civarında olacağı bölgede çığ ve buzlanma tehlikesi bulunuyor. Yüksekova’da yağışların bugün lkşam saatlerinde azalması fakat salı günü tekrar artması bekleniyor. Salı günü gece başlayacak olan yağışların çarşamba gününe kadar devam edeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarında çarşamba gününe kadar büyük bir değişiklik yaşanmayacak. Fakat Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre 26 Şubat Çarşamba günü en düşük sıcaklık -11, en yüksek sıcaklık ise 4 santigrat derece olacak.

HAKKARİ’DE SON DURUM

AFAD verilerine göre Hakkari’ni Yüksekova ilçesine bağlı Aşağı Uluyol İran’ın Hoy kentine 4.75 kilometre mesafede…

Hakkari Valiliği saat 08.30 itibariyle Hakkari merkezde 12 köy, 26 mezra; Yüksekova ilçesinde ise 2 köy ve 13 mezra yolu olmak üzere toplam 53 yerleşim yerinin ulaşıma kapandığını açıkladı.

YOLLAR KAPANDI

Van’da dün etkili olan kar yağışı nedeniyle 51 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapanmıştı.

Van’da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkilemiş, kar ve tipi nedeniyle Bahçesaray’da 5, Başkale’de 18, Çatak’ta 7, Gevaş'ta 8, Gürpınar’da 12 ve Tuşba ilçesinde ise 1 olmak üzere toplam 51 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapanmıştı.

Açıklamada ayrıca kapanan yerleşim yerlerinin yeniden ulaşıma açılması için karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü ifade edildi.