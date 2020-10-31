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Deprem sonrası denizde ürperten görüntü

Merkez üstü İzmir’in Seferihisar ilçesi olan 6.9 büyüklüğündeki yıkıcı depremin ardından Sığacık mahallesini vuran tsunami sonrasında denizdeki yüzlerce tekne açığa sürüklendi. Kale içinde bulunan tüm dükkanlar ise sular altından kaldı. Binlerce turistin uğradığı tatil yöresi sessizliğe büründü.

Güncellenme: 06:58, 31/10/2020
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Deprem sonrası denizde ürperten görüntü

İzmir'deki 6.9 büyüklüğündeki depremin ardından Seferihisar İlçesinde bulunan sahil kasabası olan Sığacık mahallesinde tsunami meydana geldi. 1 kişinin öldüğü facianın ardından deniz suları yükselerek önce mahallede bulunan Kale içindeki tüm dükkanları sular altında bıraktı.

İHA

YÜZLERCE TEKNE DENİZE SÜRÜKLENDİ

Denizde yaşanan gel git olayının ardından deniz bir anda çekildi. Denizin yaklaşık 200 metre çekilmesiyle birlikte irili ufaklı yüzlerce tekne karaya oturdu. Birçok yelkenli ise açıkta batmaya başladı. Sürüklenen teknelerin birçoğu açıkta yan yattı.

İHA

Yaşanan tsunami sonrasından kale içi ve çevresindeki bulunan evlerin elektrikleri kesildi. AFAD, Kızılay ve birçok yardım kuruluşu bölgeye gelerek burada bulunan mahalle sakinlerine yiyecek, içecek ve battaniye dağıttı. (İHA)

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Yayınlanma Tarihi:05:05,
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