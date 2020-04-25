Deprem sonrası korkutan manzara

Dün Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesine 75 kilometre uzaklıkta saat 16.16'da meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki depremden sonra bugün de Marmaris Körfezi’nde denizin 20 metrenin üzerinde çekilmesi endişe yarattı.

Sözcü'ye konuşan Jeofizik Yüksek Mühendisi Deprem Bilimcisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan çekilmenin dünkü depremle ilişkilendirilemeyeceğini belirterek korkulacak bir olay olmadığını denizin rüzgarın etkisiyle çekildiğini söyledi.

Ercan, dün meydana gelen depremin Afrika'nın Anadolu ile Ege Denizi altına dalış hızı son 10 yıldır 4 sm/yıldan 7-8 sm/yıla çıkması gerginliği arttıran ana etki olduğunu hatırlatarak aynı bölgede ilerleyen günler içinde orta büyüklükte yeni bir depremin olmasının şaşırtıcı olmayacağını açıkladı.

ÇEKİLME DEPREM HABERCİSİ DEĞİL

Denizdeki çekilmenin rüzgarın etkisiyle olduğunu belirten Ercan, “Evlerinden çıkamasa da Marmaris Körfezine bakan evlerdeki vatandaşlar denizin 20 metrenin üzerinde çekildiğini görmesiyle sosyal medyada çeşitli yorumlar yapmaya başladı. Marmaris Körfezindeki bu çekilme bir deprem belirtisi değil. Kimse korkmasın. Rüzgarın etkisiyle oluşan bir çekilme olduğunu düşünüyorum” dedi.