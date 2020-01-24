Deprem sonrası kurtarma görüntüleri böyle görüntülendi!

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde saat 20.55’te yerin 6.75 kilometre derinliğinde 6,8 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem Diyarbakır, Mardin, Gaziantep, Malatya, Tunceli ve birçok ilde de hissedildi.

AFAD, Sivrice’de 5.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliğinin 7.03 kilometre olduğu açıklandı. Elazığ’ın Baskil ilçesinde saat 21.17’de yerin 10.62 kilometre derinliğinde 5.1 büyüklüğünde deprem daha oldu.

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KURTARMA ÇALIŞMALARI KAMERADA

Malatya’nın Pütürge ilçesinde saat 22.03’te yerin 7 kilometre derinliğinde 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Meydana gelen depremin ardından birçok bina yıkıldı. Elazığ, Gezin’de yıkılan binada enkaz altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları başlatıldı. O anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.