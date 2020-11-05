Deprem sonrası yıkılan binalar hırsızların hedefinde

Ege Denizi´nde, İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde çöken binaların enkazlarının altında kalanlar için seferberlik yürütüldü.

Herkesin seferber olduğu o anlarda, bazı art niyetli kişiler hırsızlık için deprem bölgesini, hedef haline getirdi. Birçok şüpheli hırsızlık yaparken ya da yapmaya teşebbüs ederken vatandaş ve güvenlik güçlerince yakalandı.

Polis ekiplerinin, hasar gördüğü için boşaltılan binalar ve kurulan çadır kentler önündeki önlemleri sürüyor. (DHA)