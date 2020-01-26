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Deprem toplanma alanları nerede? e Devlet acil toplanma alanı sorgulama nasıl yapılır?

Uzmanlar, depremlerin ardından vatandaşların acil toplanma alanı olarak belirlen yerlere gitmesini öneriyor. Vatandaşlar tedirgin eden depremler ardından, acil toplanma alanına gitmek için nerede olduğunu öğrenmek istiyor. İşte e-Devlet aracılığı ile öğrenilebilen acil toplanma alanı sorgulama sayfası…

12:37 -
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Deprem toplanma alanları nerede? e Devlet acil toplanma alanı sorgulama nasıl yapılır?

Elazığ’da meydana gelen depremin ardından yaşanan artçı sarsıntılar korku ve panik yaratabiliyor. Vatandaşlar deprem sonrasında gidebileceği acil toplanma alanları nerede merak ediyor. İşte e devlet aracılığı ile öğrenilebileceği deprem toplanma alanları…

ACİL TOPLANMA ALANI SORGULAMA

ACİL TOPLANMA ALANI NASIL SORGULANIR?

Acil toplanma alanları ile ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlar e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) sayfasına giriş yaparak “Acil Toplanma Alanı Sorgulama” başlığında bulundukları yerdeki uygun toplanma alanlarını öğrenebilirler.

Son güncelleme: 12:38 26.01.2020
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