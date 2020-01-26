Deprem toplanma alanları nerede? e Devlet acil toplanma alanı sorgulama nasıl yapılır?

Elazığ’da meydana gelen depremin ardından yaşanan artçı sarsıntılar korku ve panik yaratabiliyor. Vatandaşlar deprem sonrasında gidebileceği acil toplanma alanları nerede merak ediyor. İşte e devlet aracılığı ile öğrenilebileceği deprem toplanma alanları…

ACİL TOPLANMA ALANI SORGULAMA

ACİL TOPLANMA ALANI NASIL SORGULANIR?

Acil toplanma alanları ile ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlar e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) sayfasına giriş yaparak “Acil Toplanma Alanı Sorgulama” başlığında bulundukları yerdeki uygun toplanma alanlarını öğrenebilirler.