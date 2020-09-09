Ahmet Ercan deprem esnasında yaşadıklarını anlattı…

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesi açıklarındaki Marmara Denizi’nde 4.1 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası açıklama yapan Yüksek Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, “Bu tür çok sayıda deprem olacak ama o büyük İstanbul depreminin 25 seneden önce olacağını düşünmüyorum” dedi.

DEPREMİ ODAĞINDA YAŞADIM

Bir deprem bilimci olarak ilk kez bir depremi odağında olmanın bütün deneyimini yaşadığını belirten Ercan şunları söyledi:

* Tatillerimizi Mürefte'de geçirmeyi çok seviyoruz. Deprem anında yatış durumundaydım. Sahilde 3 katlı bir binanın çatı katında kalıyoruz.

* Sanki o büyük depremler gelir gibi, yerden bir kasırga çıkmış, yeri çatırdatarak geliyor gibiydi. Aşağıdan güm diye vurdu. Sonra binayı sarsmaya başladı. Tam deprem odağının üzerinde olmak çok ayrı bir his. Şöyle bir yukarı doğru ‘P' dalgası gelince ev yukarı doğru kalktı ve sallanmaya başladı.

* Sahildeyiz ve altımız da biraz gevşek olduğu için ev çok sallandı. Deprem 4 saniye sürdü. Yine burada da her zamanki çelişki yaşandı. Depremin büyüklüğünü AFAD 4,1 verirken Kandilli 4,6 verdi.

YENİ DEPREM KIRIĞI OLDU

Bölgede 1912 yılında 7,4 büyüklüğünde depremin de olduğunu hatırlatan Prof. Ercan sözlerini şöyle sürdürdü:

* Bu bölge 1912 yılında 7,4 büyüklüğündeki depremin olduğu yer. Yalnız ben depremi Ganos kırığı üzerinde beklerdim.

* Ganos Kırığı Gaziköy'ün bulunduğu kesimden karaya doğru çıkıyor. 1912'deki deprem Mürefte'nin olduğu yerde Mursallı Köyü'nde patlamış, buradan Saros'a doğru devam etmişti.

* Ama akşam olan deprem bu kırık üzerinde değil de Mürefte ile Hoşköy arasında, denizden yaklaşık 5- 7 kilometre Marmara açığında, 8-14 kilometre derinliğinde ve 4,6 büyüklüğünde oldu.

* Depremin Marmara denizi içinde olması, karada olmaması önemli. Gaziköy Kırığı Avsallı'dan Mursallı köyüne, oradan Çokal Barajı'nın bulunduğu yer üzerinden Saros'a çıkar. Bu olgu yeni bir deprem kırığı olgusu yarattı ben de

2045'DEN ÖNCE BÜYÜK DEPREM OLMAZ

Depremin İstanbul, Edremit, Ayvalık ve Bandırma'ya kadar alanda duyulduğunu da sözlerine ekleyen Övgün Ahmet Ercan, “Ana deprem, yani İstanbul depremi, Küçükçekmece önünde olacak deprem ile Marmara Ereğlisi önünde olacak beklenen büyük depremlerden önce bu tür depremler olacak. Yani büyüklüğü 6'ya kadar varan depremler olacak. Kuzey Marmara'da depremin olması kaçınılmaz. Bunu hiç kimse engelleyemez. Ama her an deprem olacak sözü bilimsel değildir. Ben 2045'ten önce büyük deprem beklemiyorum. 21 yıldır yanılmadım. Böyle abartılıp da bu öncüdür, bunun ardından daha büyüğü gelecek demenin hiçbir şekilde bilimsel yönü yoktur. Ana deprem gelene kadar bu tür alıştırmalar olacaktır” diye konuştu.

BU DEPREM JEOFİZİK MÜHENDİSLERİNE BİLGİ VERİYOR

Depremin oluş şekliyle aslında jeofizik mühendislerine bir bilgi verdiğini de belirten Ercan bu düşüncesini de şöyle dile getirdi:

* Bu depremler, ‘Ben kırığı güneyden geçeceğim' diyor. Yani ‘Marmara'dan geçeceğim, karadan geçmeyeceğim, yeni kırılma yönüm bu yönde olacak' diyerek bize bilgi veriyor.

* Hatta olacağı derinliğin de 8-14 km olacağını da söylüyor. Şu anda biz jeofizik mühendislerini bilgilendiriyor.

* ‘Yapılarınızı bir an önce kentsel yapı haline getirin, daha 25 yıl var ama siz bu süre içinde yan gelip yatmadan bir an önce yapılarınızı iyileştirin' diyor.

* İyi bir deprem yönetmeliğimiz var. Bunu ahlaki ve bilimsel yapıyla birleştirirsek korkulacak bir şey yok. Kimse yabansı karşılamasın çünkü bu tür depremlerin daha büyükleri de yaşanacak.