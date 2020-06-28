Deprem uzmanı Görür, Marmaris depremini yorumladı

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Marmaris açıklarında Akdeniz’de gerçekleşen 5.4 büyüklüğündeki depremle ilgili görüşlerini paylaştı.

Depremin Marmaris Körfezi içinde olduğu tahmininde bulunan Görür, “Bu körfez içinde KD-GB uzanımlı bir fay var. Benzer doğrultulu faylar Bozburun-Söğütköy doğusunda karada da var. Depremi oluşturan fay Plini-Strabo zonunun hemen kuzeyinde” dedi.

YAY ÜSTÜNDEKİ SON DEPREM MAYISTA GERÇEKLEŞTİ

Görür, “Helen Yayı’nındaki dalma-batma hareketlerine yorabilir miyiz?” sorusuna ise, “Belli ölçüde evet” yanıtını verdi.

Yunanistan'ın güneybatısındaki İyon Denizi'nden başlayan Girit'in ve Rodos'un güneyinden geçen Fethiye Körfezine doğru uzanan Helen Yayı, Kuzey Anadolu Fayı, Ölüdeniz Fayı, Yunan kesme zonu ve Batı Anadolu'nun GB yönlü açılma hareketinin etkisindedir. Helen Yayı üzerinde son büyük deprem 2 Mayıs tarihinde Girit’te meydana gelmişti.

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