Deprem Uzmanı Naci Görür’den Ayasofya tepkisi: Depremde ayakta durabilecek mi onu tartışsınlar

Siyasetçilerin de sık sık gündeme getirdiği Ayasofya'nın ibadete açılma meselesine ünlü Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'de katıldı.

Görür, Ayasofya'nın depremde ayakta durup durmayacağını tartışmak gerektiğini belirterek, şu paylaşımda bulundu:

BÜYÜK BİR DEPREM GELİYOR

* Değerli arkadaşlar, siyasilerimiz ‘Ayasofya Müzesi ibadete açılsın mı, açılmasın mı?’ diye tartışıp duruyorlar.

* Halbuki onun yerine büyük bir deprem geliyor, bu tarihi eser (tabii ki diğerleri de) bu depremde ayakta kalır mı yı tartışsalardı çok daha anlamlı bir iş yapmış olurlardı.

Bir takipçisinin, “Ayasofya mimar Sinan eserlerine bir şey olmaz yüzyıllardır ayaktalar asıl yeni yapılanlardan ben emin değilim” şeklindeki paylaşımına da cevap veren Görür, Umarım bir şey olmaz. Ayasofya birçok depremden ciddi şekilde etkilenmiş ve defalarca restore edilmiş” ifadelerini kullandı.

İŞTE YÜZYILLAR BOYU AYASOFYA’NIN BAŞINA GELENLER

Peki, yüzyıllar boyunca Ayasofya gibi tarihi bir eserin başına neler geldi? Depremler ve yangınlar ile de sık sık mücadele eden Ayasofya'nın bu yönü Deprem Uzmanı Görür'ün de ifadeleri ile bir kez daha hatırlatıldı.

İşte yıllar içinde Ayasofya'nın başına gelenler ve altındaki deprem gerçeği;

* 859 yılında büyük bir yangın, 869 yılında ise büyük bir deprem geçirdi.

989 yılının Ekim ayındaki depremde ise binanın büyük kubbesi yıkılarak yeniden onarıldı.

* 1344 ve 1346 yıllarında da meydana gelen depremlerde kubbenin bir kısmı ile kemerin bazı bölümleri yıkılmış olup yeniden onarımı yapıldı.