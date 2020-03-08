Deprem uzmanı Naci Görür’den Yalova depremi sonrası dikkat çeken uyarı!

Marmara Denizi’nin Yalova açıklarında saat 07.21’de bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı, Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4 olarak duyurdu.

İstanbul, Yalova ve Kocaeli’de hissedilen depremle ilgili Prof. Dr. Naci Görür’den dikkat çeken bir açıklama geldi.

“ÇATIRDIYOR DEMEKTİR”

Adalar Fayı'na vurgu yapan Görür, şu ifadeleri kullandı;

*Yalova açıklarında olan 4 büyüklüğünde deprem olasılıkla Adaların güneyinden geçen fay zonu üzerinde veya yakınında oldu.

*Depremin yeri ilginç. Burası KAF'ın 1999 İzmit depreminde kırılıp Marmara'da en son durduğu yere yakın. Biliyorsunuz, Adalar’ın güneyindeki fay da kilitli ve stres biriktiriyor.

*Eğer bu deprem gerçekten bu fay üzerinde ise Adalar Fayı da GD ucundan çatırdıyor demektir.

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