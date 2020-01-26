Deprem uzmanından kritik uyarı: Yakın bir zamanda 7.0’den büyük deprem üretecek!

Elazığ’da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından en büyüğü 5,4 olmak üzere yüzlerce artçı sarsıntı meydana geldi. Depremin ardından Munzur Üniversitesi Yerbilimleri Araştırma Ekibi, Elazığ’da 2 gün içinde bir çok yeri gezerek deprem üzerine yüzeysel araştırmalar yaptı.

Araştırma sonrasında depremin dağılımına değinen ve yüzeysel kırığı hakkında bilgi veren Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi Taylan Sançar, yakın zamanda Malatya'da 7.0'nin üzerinde bir deprem beklediklerini ancak Sivrice depreminin diğer faylar üzerinde bir deprem oluşturma durumu olmadığına dikkat çekti.

“YAKIN BİR ZAMANDA 7.0 BÜYÜK DEPREM ÜRETECEK”

Araştırma ekibi olarak dünden beri depreme kaynaklık eden fay üzerinde yüzey araştırmaları yaptıklarını ve bu araştırma sonucunda elde ettikleri sonuçları paylaşan Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi Talyan Sançar, şu ifadeleri kullandı:

* Bu faylarla ilgili en çok konuşulan şeyler de, burada fay olduğu zaman civardaki diğer faylar da deprem olacak mı? Örneğin, Malatya, Ovacık , Nazimiye fayları ve Kuzey Anadolu Fayı'nın (KAF) doğusunda yer alan yedisu fayı üzerinde deprem olur mu ve bu depremler burayı tetikler mi? Diye çok fazla dönen bir tartışma var.

* Bu bahsi geçen fayların hepsi de deprem tehlikesi var. Malatya fayı ve Yedisu fayları yakın bir zamanda 7.0'den büyük bir deprem üretecek. Bunu biliyoruz.

* Ovacık fayı ile ilgili yine çalışmalar, burada büyük bir deprem beklentisi olduğunu söylüyor. Fakat, buradaki (Sivrice) depremin diğer faylar üzerinde bir deprem oluşturma durumu yok, bunu belirtelim.

“BU VERİLER OLDUKÇA ÖNEMLİ”

Hazar Gölü'nün kuzeyinde ve çok daha geniş bir alandan çalışmalara başladıklarını dile getiren Sançar, şöyle devam etti:

* Hazar Gölü'nün kuzeyinde ne evlerde ne başka bir yapıda bir deformasyon yok. Bir bozulma, yıkılma yok. Fakat gölün güneyinde yakın dönem faylanma ile ilgili bir takım veriler var. Bu veriler de oldukça önemli.

Zira Hazar Gölü'nün kuzey kısımlarında Elazığ için oradaki fay için bir deprem tehlikesi olabilir diye Elazığ Fırat Üniversitesi'nde çalışan arkadaşlar proje verdi. Burası yine önemli ama depremin oluştuğu fay diğer faya enerji göndermiş olur. Ama diğer faylara deprem açısından etki etmeyeceğini tekrar vurgulamak isteriz. (İHA)

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