Deprem uzmanları uyardı, gözler Ege’de!

Haber: Latif SANSÜR

Geçtiğimiz iki hafta içinde yaşanan depremler sonrası uzmanların yeni deprem bölgesi olarak Aydın’ı işaret etmesi kentte yaşayanları tedirgin etti.

Deprem uzmanı, jeofizik yüksek mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, “Gerginlik durumunu taşma noktasına kadar taşıyan her kırık çekince içeriyor.

Kuşadası’nı etkileyecek olan 6 ile 7.2 büyüklüğündeki deprem Sisam Adası’nın kuzeyinde olacak” derken, diğer bir uzman Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, “Denizli’den başlayıp Buharkent, Kuyucak, Aydın, Germencik ve Kuşadası’na doğru genişleyen bir yapı var. Bu bölge bir gerilim içinde” açıklamasını yaptı.

İKİ YIL ÖNCE UYARMIŞTI

Kuşadası’nda yazlığı bulunan ve yaz aylarını burada geçiren Deprem uzmanı, jeofizik yüksek mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, iki yıl önce Kuşadası’nda yaptığı uyarıyla bölgenin deprem riskine dikkat çekmişti.

Ercan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Kuşadası’nı etkileyecek 6 ile 7.2 büyüklüğündeki depremin Sisam Adası’nın kuzeyinde olacağı ve bu depremin ağır hasar yapacağı uyarısında bulunmuştu.

“50 YILDIR BÖYLE BİR ŞEY YAŞAMADIM”

Elazığ depremi sonrası uyarısını yineleyen Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Sözcü’ye yaptığı açıklamada, “Afrika ana karasının batı Anadolu’ya dalma hızı yılda 3-4 mm iken şu an 5-6 mm ile yüzde 25 artış oldu. Bu durum tüm Anadolu’yu gerdi. Anadolu bu gerginliği atma eğilimi içinde o nedenle geçen 10 gün içinde birbirinden farklı üç ayrı bölgede üç kırık dizgisi üzerinde kuzey Marmara, Akhisar ve Elazığ depremi oldu. 50 yılık uzmanlık yaşamımda üçünün birden devinime geçtiğini görmedim. Bu ilk defa yaşanıyor. Olağanüstü bir durum. Gerginlik durumunu taşma noktasına kadar taşıyan her kırık çekince içeriyor” diyerek dikkatleri Aydın ve ilçelerine çekti.

DEPREM NOKTASI BELLİ

Aydın’ın Kuşadası ilçesinin hemen karşısında yer alan Yunanistan’ın Sisam adasının kuzeyinde meydana gelmesi beklenen 6 ile 7.2 büyüklüğündeki depremin bölgeyi etkileyeceğini söyleyen Prof. Ercan, “Kuşadası’nı etkileyecek olan 6 ile 7.2 büyüklüğündeki deprem Sisam Adası’nın kuzeyinde olacak. Deprem yineleme sürelerini incelediğimizde Aydın şehir merkezi ile Nazilli’de yıkıcı deprem yineleme süresi 250 yıl. Söke’de 100, Kuşadası’nda ise 50 yıl. Kuşadası’nda en geç 50, en erken 30 yılda bir orta büyüklükte deprem meydana geliyor. Kuşadası şehir merkezinde Türkmen Mahallesi ile Karaova Mevkisi’ndeki yapılar sarsıntıları 1.2 ile 4 kat büyüterek yapılara yansıtır. Özellikle yazlıkların yoğun olduğu Karaova bölgesindekiler bedelini ağır ödeyecekler” diye konuşarak bu bölgedeki depremlerin Jeotermaller ile hiçbir ilgisinin olmadığının altını çizdi. Ercan, yıkımların ve can kayıplarının yaşanmaması için tek çözümün kentsel dönüşümü hızlandırmaktan geçtiğini hatırlattı.