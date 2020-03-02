Depremde ağır hasar gören apartmanı soydular

Elazığ ve Malatya‘da büyük hasara neden olan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından 39 gün geçti. Malatya’da 4 bin 933 binanın ağır hasar gördüğü belirlendi. Kanalboyu Caddesi‘ndeki 24 daireli yedi katlı Kültür Apartmanı da ağır hasarlı ve riskli olduğu gerekçesiyle boşaltıldı.

Apartmandaki bazı dairelere giren hırsızlar; kapı, pencere, musluk, doğal gaz saati, elektrik panosu, balkon demiri, pervaz, asansör kapısı ve su sayaçlarını çaldı. Apartman sakinlerinden Oğuzhan Önver, “Binayı boşalttıktan sonra eşyamızı almak için geri geldik. Kapı ve pencerelere kadar çalmışlar. Yazıklar olsun” dedi. (DHA)