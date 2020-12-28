Depremde balkondan atlayanlar o anları anlattı

Dün saat 09.37'de yerin 15 kilometre derinliğinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı olmazken, 80 kişi yüksekten düşme, korku ve panik sonucunda hastaneye başvurdu. Hastaneye başvuran 80 kişiden 74'ü taburcu olurken altısının tedavisi devam ettiği bildirildi.

Vali Erkaya Yırık da bugün Fethi Sekin Şehir Hastanesine giderek depremzedeleri ziyaret etti. Doktorlardan tedavileri süren depremzedelerin sağlık durumları hakkında bilgi alan Vali Yırık, yaralılar ve aileleri ile görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

SAĞ KOLU VE İKİ KABURGASI KIRILDI

Deprem anında Kadir Yıldız (22), Hürriyet Caddesi'nde bulunan bir binadan kendini camdan aşağı atmış ve o anlar güvenlik kameralarına yansımıştı. Sağ kolu ve 2 kaburgası kırılan, ciğerlerinde hafif kanaması bulunan Yıldız'ın tedavisi Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde devam ediyor. Yıldız, “Deprem olunca birinci kattan kendimi aşağı attım, branda üzerine düştüm. Ayağımda hiçbir sıkıntım yok, kolumda biraz sıkıntı var. Çok şükür iyiyim” diye konuştu.

24 OCAK DEPREMİNDE ARKADAŞINI KAYBETMİŞTİ

Yaralılardan Büşra Varol (24) ise, “Daha önceki depremde Mavi Göl Apartmanı yıkılmıştı. Biz de yan apartmanda oturuyoruz. Orada çok yakın bir arkadaşım vefat etti. Deprem olduğu sırada kendimi kaybettim. Evde de yalnızdım. Kendimi direk balkondan aşağı attım. Ayağımda da kırık oluştu. Şu an sağlık durumum iyi” şeklinde konuştu. (İHA)

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